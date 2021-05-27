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كلوزه يتعرض لأزمة صحية

الخميس 27/مايو/2021 - 11:00 م
كلوزه
كلوزه
وكالات
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تعرض بطل كأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الألماني، ميروسلاف كلوزه، لجلطة في الساق أجبرته على أخذ قسط من الراحة في مسيرته التدريبية.

أضاف كلوزه، الذي غادر منصبه كمدرب مساعد في بايرن ميونخ: "التشخيص كان صادماً بعض الشيء بالنسبة لي، وأوضح لي الأطباء أنه لا يجب المزاح في مثل تلك الأمور".

وتابع: "طلبوا مني الراحة التامة من كل شيء تقريباً، غير مسموح بالتعرض لضربة، ولا يمكنني الركض ولا السباحة، وقبل كل شيء لا يمكنني لعب كرة القدم، كدت أصاب بالجنون".

وكانت تقارير أكدت أن كلوزه (42 عاماً) مرتبط بتدريب أحد أندية الدرجة الثانية، فريق فورتونا دوسلدورف، ورغم ذلك فإن هداف كأس العالم يرغب في أن يستعيد عافيته أولاً.

وقال كلوزه: "أدركت في الأيام التالية أنني لا أرغب في البدء بمسيرتي التدريبية بهذا الشكل، سواء في الوقت الحالي، أو في وقت متأخر قليلاً".

وسيكون كلوزه على موعد مع طبيب مختص بعد أسبوعين، حيث يأمل في أن يكون قادراً على قول شيء أكثر إيجابية.

وأوضح كلوزه: "للأسف يجب أن أخضع للراحة الآن، ولكن بعد ذلك سأبدأ بقوة وأهاجم، هذا ما أريد أن أكون عليه كمدرب لأكون قادراً على إلهام الفريق".

وبعد العودة من الراحة، يرغب كلوزه في العمل كمدرب، حيث لا يبدو أنه من المحتمل موافقته على تولي دور المساعد مع هانز فليك في المنتخب الألماني عقب نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.

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