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الذهب مستقر دون مستوى 1900 دولار وسط تراجع عوائد السندات

الخميس 27/مايو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب دون مستوى 1900 دولار للأونصة  الخميس 27 مايو وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في مقابل بيانات قوية أظهرت استمرار تعافي اقتصاد الولايات المتحدة.

وسجل السعر الفوري للذهب 1896.76 دولار للأونصة دون تغير يذكر.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% ليتحدد سعر التسوية عند 1898.5 دولار للأونصة.

وصعد البلاديوم 2.3% إلى 2806.67 دولار للأونصة، في حين تقدمت الفضة 0.5% مسجلة 27.83 دولار، ونزل البلاتين 1% إلى 1178.86 دولار للأونصة.

وقالت نورنيكل المنتج الكبير للبلاديوم إن عجز سوق المعدن قد يتفاقم في 2021.   

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