البرلمان العربي يثمن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بفلسطين

ثمن البرلمان العربي قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس واعتبره خطوةً هامة لإعادة تصحيح المسار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فلسطين.





واعتبر البرلمان العربي أن هذا القرار الأمريكي يُعد خطوة تصحيحية هامة اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة الأوضاع إلى نصابها، وكسر حالة الجمود في العملية السياسية وإيذانًا بفتح قنوات التواصل الدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فلسطين على أسس قانونية سليمة احترامًا لقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس المحتلة.





ودعا البرلمان العربي الإدارة الأمريكية للبناء على هذه الخطوة الإيجابية واتخاذ مزيد من الانفتاح الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية، ومراجعة المواقف السابقة للولايات المتحدة الأمريكية خاصةً ما يتعلق بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس والالتزام بالإجماع الدولي بشأن القدس، وكذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949م وتمارس عملها وفق الولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.



