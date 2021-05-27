Advertisements

جهود أمنية مكثفة لضبط سائق فيديو الفعل الفاضح بحلوان

الخميس 27/مايو/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على سائق ظهر وهو يرتكب فعل فاضح بالطريق العام بمنطقة حلوان.

وأكد مصدر امنى انه لم يتم القبض عليه حتى الآن وتقوم قوة أمنية بمطاردته للقبض عليه.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لا تتعد مدته ثوانٍ قليلة، يظهر فيه شخص يقف بجانب إحدى وسائل نقل الركاب «ميكروباص» بمنطقة حلوان بالقاهرة، ويرتكب فعل فاضح في الشارع، رغم التقاط أحد المواطنين مقطع مصور له، أثناء ممارسته ذلك الفعل، إذ استمر في ذلك رغم علمه ورؤيته للكاميرا الموجهة له، واثار الفيديو غضب عارم بين رواد موقع التواصل الاجتماعي.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. فوز بشار الأسد بفترة رئاسية جديدة

منذ ساعة و 27 دقيقة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ ساعة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ نصف ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ يوم

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

11:00 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»