جهود أمنية مكثفة لضبط سائق فيديو الفعل الفاضح بحلوان

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على سائق ظهر وهو يرتكب فعل فاضح بالطريق العام بمنطقة حلوان.



وأكد مصدر امنى انه لم يتم القبض عليه حتى الآن وتقوم قوة أمنية بمطاردته للقبض عليه.



وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لا تتعد مدته ثوانٍ قليلة، يظهر فيه شخص يقف بجانب إحدى وسائل نقل الركاب «ميكروباص» بمنطقة حلوان بالقاهرة، ويرتكب فعل فاضح في الشارع، رغم التقاط أحد المواطنين مقطع مصور له، أثناء ممارسته ذلك الفعل، إذ استمر في ذلك رغم علمه ورؤيته للكاميرا الموجهة له، واثار الفيديو غضب عارم بين رواد موقع التواصل الاجتماعي.