الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل





يدرس محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تجديد التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب استاد جاسم بن حمد.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب فتح التواصل مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، من أجل بحث ملف تجديد عقد موسيماني، خاصة أن الجنوب إفريقي حقق دوري الأبطال والدوري وكأس مصر بالإضافة إلى برونزية المونديال.





وفي سياق متصل، يعقد بيتسو موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل نصف ساعة من التوجه إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الثالث.





ويتحدث موسيماني مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في فريق نهضة بركان، وطريقة لعب الفريق وكيفية اختراق دفاعاته.



