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الفقي ينعى وفاة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

الخميس 27/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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نعى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والذي وافته المنية مساء اليوم.

وتقدم "الفقي" بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ سوهاج أن الفقيد كان مثالا يحتذى في التعاون، والتفاني والاخلاص في العمل، مشيدا بالإسهامات التي قدمها في مجال العمل التنفيذي لخدمة أهالى سوهاج.

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