نور الشربيني تضرب موعدا مع نوران جوهر في نهائي بطولة الجونة للاسكواش





تأهلت المصرية نور الشربيني، إلى المباراة النهائية من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز على منافستها هانيا الحمامي في الدور نصف النهائى بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بالمباراة التي أقيمت على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC).





تفوقت نور الشربيني في الشوط الأول 11-7 وفي الثاني بنفس النتيجة، قبل أن تعود هانيا الحمامي وتفوز بشوطين متتاليين بنتيجة 11-7 و 11-7، وفي الشوط الخامس حسمت نور المباراة لصالحها بعد الفوز 11-5، وبذلك تلتقي نور الشربيني مع مواطنتها المصرية نوران جوهر في المباراة النهائية غدا.





وبذل عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورئيس الشركة المنظمة لها، مجهودات كبيرة لتخرج بأفضل صورة كما كانت في النسخ الثمانية الماضية، حيث تقام النسخة التاسعة الحالية، في ظل بروتوكولات وإجراءات صارمة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.



