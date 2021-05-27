Advertisements

نور الشربيني تضرب موعدا مع نوران جوهر في نهائي بطولة الجونة للاسكواش

الخميس 27/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

تأهلت المصرية نور الشربيني، إلى المباراة النهائية من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز على منافستها هانيا الحمامي في الدور نصف النهائى بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بالمباراة التي أقيمت على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC).

تفوقت نور الشربيني في الشوط الأول 11-7 وفي الثاني بنفس النتيجة، قبل أن تعود هانيا الحمامي وتفوز بشوطين متتاليين بنتيجة 11-7 و 11-7، وفي الشوط الخامس حسمت نور المباراة لصالحها بعد الفوز 11-5، وبذلك تلتقي نور الشربيني مع مواطنتها المصرية نوران جوهر في المباراة النهائية غدا.

وبذل عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورئيس الشركة المنظمة لها، مجهودات كبيرة لتخرج بأفضل صورة كما كانت في النسخ الثمانية الماضية، حيث تقام النسخة التاسعة الحالية، في ظل بروتوكولات وإجراءات صارمة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.

أخبار تهمك

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ نصف ساعة

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ يوم

عاجل.. فوز بشار الأسد بفترة رئاسية جديدة

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ يوم

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

11:00 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»