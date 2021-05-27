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مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

الخميس 27/مايو/2021 - 11:30 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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تشهد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز مفاجأة سارة لجماهير الفارس الأبيض.

ويستعيد الزمالك جهود الثنائي محمد عبد الغني وإمام عاشور في مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة.

ويعود عبد الغني وعاشور بعد رفع الإيقاف عن الثنائي، حيث غاب مدافع الفريق عن مباراة الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء المصري، بينما انتهت عقوبة الإيقاف 12 لقاء الخاصة بعاشور وكان آخرها أمام الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الجونة في المباراة المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد من توقيع أشرف بن شرقي، بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر، ليتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة مصر للمقاصة. 

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