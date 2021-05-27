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أول رد فعل من إيهاب جلال بعد توديع الإسماعيلي لبطولة كأس مصر

الخميس 27/مايو/2021 - 11:24 م
الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي
محمد زويد
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رفض الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال منح لاعبي الفريق راحة من مران غد الجمعة استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري العام.

ومن المقرر أن يبدأ الدراويش اعتبارًا من الغد استعداداته للمواجهة المرتقبة و المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة .

ويبحث الإسماعيلي عن استمراره في نغمة الانتصارات على مستوي الدوري العام، و مواصلة تحقيق النتائج الطيبة التي تقود الفريق نحو منتصف الجدول في الأسابيع الجارية بعد البداية المتعثرة طوال أحداث الدور الأول.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي ودع بطولة كأس مصر على يد الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل بستاد السويس و التي أنتهت بفوز الزمالك بهدف مقابل لاشئ.

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