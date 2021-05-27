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أمير منطقة الرياض يتوج نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي

الخميس 27/مايو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - توج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت بين فريقي التعاون والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم .
ولدى وصول سموه كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية ، ومعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي ، ثم قُدم أوبريت وطني بعنوان ( درع سلمان ) يعرض التضحيات التي يقدمها رجال الأمن والصحة لبلادنا وتعبير الجمهور الرياضي عن مشاعرهم وامتنانهم تجاهها .

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خادم الحرمين الشريفين امير منطقه الرياض الملك سلمان

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