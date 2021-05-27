أمير منطقة الرياض يتوج نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - توج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت بين فريقي التعاون والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم .

ولدى وصول سموه كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية ، ومعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.