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عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الزمالك

الخميس 27/مايو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن إصابة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في العضلة الأمامية وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في كأس مصر.

وأوضح أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة وسيجري آشعة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لكأس مصر، سجله أشرف بن شرقي، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية لمواجهة المقاصة.

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