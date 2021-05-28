Advertisements

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المهاجم الذي سيقود المارد الأحمر أمام فريق نهضة بركان المغربي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها غدًا فى قطر.

وتقام مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي يوم 28 مايو فى قطر فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وسيكون محمد شريف هداف الأهلي هو المهاجم الأساسي للفريق أمام نهضة بركان المغربي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها مساء غدًا الجمعة.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا العام الماضي على حساب الزمالك بينما نهضة بركان توج ببطولة كأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني محمد شريف الأهلي ونهضة بركان الأهلي

أخبار تهمك

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

3 مدربين مرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة وداعية مؤثرة من نجم ريال مدريد لـ"زيدان"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الإفريقي

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من خطورة نجم نهضة بركان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

11:15 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»