موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المهاجم الذي سيقود المارد الأحمر أمام فريق نهضة بركان المغربي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها غدًا فى قطر.





وتقام مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي يوم 28 مايو فى قطر فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وسيكون محمد شريف هداف الأهلي هو المهاجم الأساسي للفريق أمام نهضة بركان المغربي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها مساء غدًا الجمعة.





ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا العام الماضي على حساب الزمالك بينما نهضة بركان توج ببطولة كأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.



