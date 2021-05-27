الأرصاد تنشر تحذيرًا عاجلًا من طقس الغد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه يسود غدًا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا.



كما يسود طيف على شمال البلاد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلًا.



كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وأضافت هيئة الأرصاد: "ويبقى التحذير من الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه".