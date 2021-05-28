صندوق مكافحة الإدمان: قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات هدفه حماية الأبرياء

قال المستشار حسن حرك، المستشار القانون لصندوق مكافحة الإدمان، إن هدف قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات هو حماية الأبرياء، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الحوادث التي حدثت على الطرق والقطارات بسبب تعاطي المخدرات.





وتابع "حرك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن القانون معني بكل المؤسسات العامة، ولا يختص بفئة معينة، متابعًا: "القانون عام على الجميع".



