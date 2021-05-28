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صندوق مكافحة الإدمان: قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات هدفه حماية الأبرياء

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال المستشار حسن حرك، المستشار القانون لصندوق مكافحة الإدمان، إن هدف قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات هو حماية الأبرياء، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الحوادث التي حدثت على الطرق والقطارات بسبب تعاطي المخدرات.

وتابع "حرك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن القانون معني بكل المؤسسات العامة، ولا يختص بفئة معينة، متابعًا: "القانون عام على الجميع".

وتابع المستشار القانون لصندوق مكافحة الإدمان، أن هناك لجنة ثلاثية للنظر في فصل الموظف متعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تقوم بإجراء تحاليل بشكل عشوائي، وليس لها علاقة بجهة العمل، وفي حال كون العامل إيجابي مخدرات سيتم إجراء تحليل آخر للعامل في وزارة الصحة، وإذا تم التأكد، سيتم إجراء تحليل آخر في الطب ا لشرعي، وفي حال التأكد سيتم وقفه عن العمل، وانهائه خدمته وفقًا للقانون.

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