Advertisements

"مكافحة الإدمان": الترامادول المخدر الأكثر انتشارًا في مصر

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال المستشار حسن حرك، المستشار القانون لصندوق مكافحة الإدمان، إن بعض الموظفين يتناولون بعض الأدوية التي قد تحتوي على بعض المواد المخدرة، وفي هذه الحالة يجب أن يفصح الموظف عن هذه الأدوية قبل إجراء التحليل المفاجئ الذي يقوم به الصندوق على مختلف أجهزة الدولة.

وتابع "حرك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الترامادول هو المخدر الأكثر انتشارًا في مصر، بناءً على التحاليل التي قام بها صندوق مكافحة الإدمان.

وأضاف المستشار القانون لصندوق مكافحة الإدمان، أن هذا الدواء لا يتم صرفه إلا من خلال روشتة طبية، وإذا كانت هذه الروشتة مع الموظف، فيُعفى من الحساب الذي يصل إلى الفصل، بناء على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وفي حال عدم امتلاكه سيتم انهاء خدمته بعد التأكد من عدم مرضه وحاجته لهذا المخدر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فصل المتعاطى بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

3 مدربين مرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 11 ساعة

بنزيما يودع زيدان برسالة مؤثرة

منذ ساعة و نصف

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عصام مرعي يحذر الزمالك من عواقب التجديد لساسي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

برلمانية تتقدم بأول مشروع قانون لفصل الموظف العام حال تعاطيه المخدرات

3 عناصر تضمن عدم الخداع في تحاليل تعاطي المخدرات

"مكافحة الإدمان": المتحايل على إجراء التحاليل سيعامل معاملة المدمن

مركز سموم: هناك أدوية ضغط وقلب تعطي نتائج تشبه المخدرات في التحليل

"القومي للسموم": 35 صنفا دوائيا تظهر نتائجه بصورة إيجابية في تحليل المخدرات (فيديو)

"مكافحة الإدمان" لموظفي الدولة: لا عقوبة ضد المتعافين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»