Advertisements
"مكافحة الإدمان": الترامادول المخدر الأكثر انتشارًا في مصر
الجمعة 28/مايو/2021 - 02:20 ص
كساب أحمد
Advertisements
قال المستشار حسن حرك، المستشار القانون لصندوق مكافحة الإدمان، إن بعض الموظفين يتناولون بعض الأدوية التي قد تحتوي على بعض المواد المخدرة، وفي هذه الحالة يجب أن يفصح الموظف عن هذه الأدوية قبل إجراء التحليل المفاجئ الذي يقوم به الصندوق على مختلف أجهزة الدولة.
وتابع "حرك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الترامادول هو المخدر الأكثر انتشارًا في مصر، بناءً على التحاليل التي قام بها صندوق مكافحة الإدمان.
وأضاف المستشار القانون لصندوق مكافحة الإدمان، أن هذا الدواء لا يتم صرفه إلا من خلال روشتة طبية، وإذا كانت هذه الروشتة مع الموظف، فيُعفى من الحساب الذي يصل إلى الفصل، بناء على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وفي حال عدم امتلاكه سيتم انهاء خدمته بعد التأكد من عدم مرضه وحاجته لهذا المخدر.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements