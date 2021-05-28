"مكافحة الإدمان": الترامادول المخدر الأكثر انتشارًا في مصر

قال المستشار حسن حرك، المستشار القانون لصندوق مكافحة الإدمان، إن بعض الموظفين يتناولون بعض الأدوية التي قد تحتوي على بعض المواد المخدرة، وفي هذه الحالة يجب أن يفصح الموظف عن هذه الأدوية قبل إجراء التحليل المفاجئ الذي يقوم به الصندوق على مختلف أجهزة الدولة.





وتابع "حرك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الترامادول هو المخدر الأكثر انتشارًا في مصر، بناءً على التحاليل التي قام بها صندوق مكافحة الإدمان.



