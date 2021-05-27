Advertisements
بتروجت في مواجهه صعبة أمام الزرقا بالقسم الثاني
الخميس 27/مايو/2021 - 11:39 م
أميره هاشم
Advertisements
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين في تمام الرابعة عصر الجمعة أمام نظيرة الزرقا بقيادة طارق الصاوي في المباراة التي تقام بينهما علي ملعب نادي رأس البر ضمن منافسات الجولة ال25بدوري القسم الثاني .
شهدت المباراة الماضية لفريق بتروجت بخسارته بهدفين دون رد أمام فريق جمهورية شبين ،بينما تعادل الزرقا سلبيا0_0 أمام الترسانة.
خاض فريق بتروجت 24مباراة ،حصد خلالهم 31نقطة ،فاز في 7مباريات،وتعادل في 10مباريات، وخسر في 7مباريات.
أما فريق الزرقا خاض 23مباراة ،فاز في 5مباريات ،وتعادل في 9مباريات ،وخسر في 9مباريات.
يحتل فريق بتروجت المركز الثامن برصيد 31نقطة ،بينما فريق الزرقا المركز الرابع عشر برصيد24نقطة.
حقق فريق الزرقا الفوز بهدف مقابل لاشئ علي الفريق البترولي في الدور الأول .
ترتيب مجموعة القاهره
1_بورتوالسويس38نقطة
2_القناة36نقطة
3_الترسانة36تقطة
4_الداخلية36نقطة
5_كوكاكولا35نقطة
6_منتخب السويس 35نقطة
7_النصر 32نقطة
8_بتروجت31نقطة
9_المريخ 30نقطة
10_جمهورية شبين 29نقطة
11_زد 29نقطة
12_السكة29نقطة
13_النجوم27نقطة
14_الزرقا 24نقطة
15_سرس الليان 23نقطة
16_طنطا 21نقطة .
شهدت المباراة الماضية لفريق بتروجت بخسارته بهدفين دون رد أمام فريق جمهورية شبين ،بينما تعادل الزرقا سلبيا0_0 أمام الترسانة.
خاض فريق بتروجت 24مباراة ،حصد خلالهم 31نقطة ،فاز في 7مباريات،وتعادل في 10مباريات، وخسر في 7مباريات.
أما فريق الزرقا خاض 23مباراة ،فاز في 5مباريات ،وتعادل في 9مباريات ،وخسر في 9مباريات.
يحتل فريق بتروجت المركز الثامن برصيد 31نقطة ،بينما فريق الزرقا المركز الرابع عشر برصيد24نقطة.
حقق فريق الزرقا الفوز بهدف مقابل لاشئ علي الفريق البترولي في الدور الأول .
ترتيب مجموعة القاهره
1_بورتوالسويس38نقطة
2_القناة36نقطة
3_الترسانة36تقطة
4_الداخلية36نقطة
5_كوكاكولا35نقطة
6_منتخب السويس 35نقطة
7_النصر 32نقطة
8_بتروجت31نقطة
9_المريخ 30نقطة
10_جمهورية شبين 29نقطة
11_زد 29نقطة
12_السكة29نقطة
13_النجوم27نقطة
14_الزرقا 24نقطة
15_سرس الليان 23نقطة
16_طنطا 21نقطة .
Advertisements