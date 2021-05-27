بتروجت في مواجهه صعبة أمام الزرقا بالقسم الثاني

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين في تمام الرابعة عصر الجمعة أمام نظيرة الزرقا بقيادة طارق الصاوي في المباراة التي تقام بينهما علي ملعب نادي رأس البر ضمن منافسات الجولة ال25بدوري القسم الثاني .



شهدت المباراة الماضية لفريق بتروجت بخسارته بهدفين دون رد أمام فريق جمهورية شبين ،بينما تعادل الزرقا سلبيا0_0 أمام الترسانة.



خاض فريق بتروجت 24مباراة ،حصد خلالهم 31نقطة ،فاز في 7مباريات،وتعادل في 10مباريات، وخسر في 7مباريات.



أما فريق الزرقا خاض 23مباراة ،فاز في 5مباريات ،وتعادل في 9مباريات ،وخسر في 9مباريات.



يحتل فريق بتروجت المركز الثامن برصيد 31نقطة ،بينما فريق الزرقا المركز الرابع عشر برصيد24نقطة.

حقق فريق الزرقا الفوز بهدف مقابل لاشئ علي الفريق البترولي في الدور الأول .



ترتيب مجموعة القاهره



1_بورتوالسويس38نقطة

2_القناة36نقطة

3_الترسانة36تقطة

4_الداخلية36نقطة

5_كوكاكولا35نقطة

6_منتخب السويس 35نقطة

7_النصر 32نقطة

8_بتروجت31نقطة

9_المريخ 30نقطة

10_جمهورية شبين 29نقطة

11_زد 29نقطة

12_السكة29نقطة

13_النجوم27نقطة

14_الزرقا 24نقطة

15_سرس الليان 23نقطة

16_طنطا 21نقطة .