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أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-5-2021.. المعدن الأصفر يقلص المكاسب الأسبوعية في الصاغة

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية مع بداية التعاملات اليوم الجمعة، ليقلص المعدن الأصفر من المكاسب الأسبوعية ليهبط سعر جرام الذهب بنحو جنيهان بمستهل التعاملات.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأن:

عيار 18 سجل 697.75 جنيها للجرام.
 
عيار 21 سجل 814 جنيها للجرام.
 
عيار 24 سجل 930.25 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 6512 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب دون مستوى 1900 دولار للأونصة اليوم الخميس 27 مايو وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في مقابل بيانات قوية أظهرت استمرار تعافي اقتصاد الولايات المتحدة.

وسجل السعر الفوري للذهب 1896.76 دولار للأونصة دون تغير يذكر.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% ليتحدد سعر التسوية عند 1898.5 دولار للأونصة.

وصعد البلاديوم 2.3% إلى 2806.67 دولار للأونصة، في حين تقدمت الفضة 0.5% مسجلة 27.83 دولار، ونزل البلاتين 1% إلى 1178.86 دولار للأونصة.

وقالت نورنيكل المنتج الكبير للبلاديوم إن عجز سوق المعدن قد يتفاقم في 2021.   

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