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"محلية البرلمان": تقليل أعداد العاملين هدفه السيطرة على وباء كورونا

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:00 ص
عمرو درويش
عمرو درويش
كساب أحمد
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قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار تقليل أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، يأتي في إطار سعي الدولة للسيطرة على هذا الوباء، وعدم إعطاء فرصة للفيروس للانتشار.

وتابع "درويش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الشارع المصري بدأ يتناسى اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا مثل تحقيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.

ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن القانون فرض غرامات على ارتداء الكمامة، ولكن في النهاية لا نستطيع السيطرة على الـ100 مليون نسمة إلا من خلال الوعي بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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