"محلية البرلمان": تقليل أعداد العاملين هدفه السيطرة على وباء كورونا

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار تقليل أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، يأتي في إطار سعي الدولة للسيطرة على هذا الوباء، وعدم إعطاء فرصة للفيروس للانتشار.





وتابع "درويش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الشارع المصري بدأ يتناسى اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا مثل تحقيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.



