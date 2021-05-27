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مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": أغلقنا ملف التعاقد مع سيرينو نهائيا

الخميس 27/مايو/2021 - 11:41 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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أغلق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف التعاقد مع الأوروجوياني جاستين سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن فتح المارد الأحمر ملف التعاقد مع اللاعب مرة أخرى، بعدما فشل في التوقيع معه بالانتقالات الماضية.

وأكد مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أنه تم إغلاق ملف التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية ولم يعد مطروحًا أمام الجهاز الفني.

وأضاف: "اللاعب أصبح كبير في السن، فضلًا عن تراجع مستواه عن الموسم الماضي، وحاجة النادي الأهلي في بناء فريق قوي من الشباب قادر على المنافسة لعدة سنوات مقبلة".

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء الجمعة على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في كأس السوبر الإفريقي.

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