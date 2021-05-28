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أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 28-7-2021

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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مع بداية الأجازة الأسبوعية بالقطاع المصرفي استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة، وسبق أن تراجعت العملة الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع بعد إعلان البنك المركزي عن ارتفاع أصول البنوك المصرية بالخارج إلى أكثر من 20 مليار دولار لأول مرة مقارنة مع 10 مليارات دولار في أبريل من العام الماضي ومقارنة مع سالب 14 مليار دولار قبل عام 2016.

وسجل سعر الدولار لدى بنكي الأهلي ومصر عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الأمريكية 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه وفي بنك الإسكندرية.

وفي بنوك العربي الإفريقي والتجاري الدولي والمصري الخليجي والمصرف المتحد سجل الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

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