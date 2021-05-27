الجهاز الفنى لمنتخب السويس يستبعد يكن و فرغلي حتى نهاية الموسم

قرر الجهاز الفنى بنادى منتخب السويس بقيادة ايمن المزين استبعاد ثنائي الفريق كريم يكن و مصطفي فرغلي حتى نهاية الموسم .



و تم استبعاد اللاعب كريم يكن بسبب ما بدر منه اتجه قائد الفريق محمود كوكو حارس المرمى، كما اللاعب مصطفي فرغلي لعدم التزامه في التدريبات طول الموسم.



يذكر أن منتخب السويس يلاقي نظيرة فريق الداخلية السبت المقبل على استاد السويس الجديد في الساعة الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة ال 25 بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني .



ويحتل منتخب السويس المركز الخامس برصيد 35 نقطة في المقابل يأتى فريق الداخلية فى المركز الثالث برصيد 36.