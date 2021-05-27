Advertisements

الجهاز الفنى لمنتخب السويس يستبعد يكن و فرغلي حتى نهاية الموسم

الخميس 27/مايو/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
Advertisements
قرر الجهاز الفنى بنادى منتخب السويس بقيادة ايمن المزين استبعاد ثنائي الفريق كريم يكن و مصطفي فرغلي حتى نهاية الموسم .

و تم استبعاد اللاعب كريم يكن بسبب ما بدر منه اتجه قائد الفريق محمود كوكو حارس المرمى، كما اللاعب مصطفي فرغلي لعدم التزامه في التدريبات طول الموسم.

يذكر أن منتخب السويس يلاقي نظيرة فريق الداخلية السبت المقبل على استاد السويس الجديد في الساعة الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة ال 25 بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني .

ويحتل منتخب السويس المركز الخامس برصيد 35 نقطة في المقابل يأتى فريق الداخلية فى المركز الثالث برصيد 36.

أخبار تهمك

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ يوم

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ يوم

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ ساعة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. فوز بشار الأسد بفترة رئاسية جديدة

منذ ساعة و نصف

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ ساعتين و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

11:00 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»