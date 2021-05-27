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رولز رويس تزيح الستار عن سيارتها الجديدة "بوت تيل"

الخميس 27/مايو/2021 - 11:49 م
بوت تيل
"بوت تيل"
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أزاحت شركة رولز رويس  الستار، عن سيارتها الجديدة "بوت تيل"، التي تتسم بتصميم أروع يعكس الفخامة الأصيلة ويعطي خصوصية بشكل عصري.

وتحدت رولز رويس بتصميم سيارتها الجديدة "بوت تيل" مفاهيم التصاميم، حيث أعطت لسيارتها الجديدة تصميما فريداً من نوعه، أضفى عليها بُعداً جديداً غير مسبوق. 

وأشارت الشركة إلى أن تصميم "بوت تيل" نقل مفهوم السيارة وسيلة نقل تصطحبك إلى الوجهة المنشودة فحسب، ليصبح هو الوجهة بحدّ ذاته لما يتمتع به من رقي وفخامة.

نم جانبه، أكد أليكس إينيس، رئيس قسم التصميم في كوتشبيلد لدى رولز رويس حرص حرص رولز رويس بصفتها داراً للمنتجات الفارهة على إضافة مزايا استثنائية إلى منتجاتها بحيث تحمل معاني وقيماً خاصة بكل عميل.

وقال إينيس إن السيارة تشكل مساحة فخمة تتيح للعملاء التعبير عن أذواقهم الشخصية وطموحهم وإرثهم الفريد. كما يتم التعامل مع كل سيارة رولز رويس بصفتها تحفة فنية قائمة بحد ذاتها تعبّر عن شخصية العميل برقيّ وأناقة، وبالتالي لا عجب أن تنال لقب أفضل سيارة في العالم.

وأضاف: "تمكنت رولز رويس بفضل قدراتها هذه نيل تقدير وإعجاب عملائها الذين باتوا يطالبونها بمزيد من الوجود في حياتهم اليومية عبر أساليب متميّزة. فأفضى ذلك إلى توطيد أواصر العلاقة بين العلامة وعملائها إذ طور المصممون، والمهندسون والحرفيون في دار رولز-رويس، المركز العالمي للتميّز في الصناعة الفارهة، قدرة استثنائية على فهم أسلوب حياة هؤلاء النساء والرجال المتميّزين لترجمته على أرض الواقع بتصاميم تأسر الحواس".

وقررت شركة رولز رويس من خلال تصميم سيارتها الجديدة، "بوت تيل" العودة إلى أحد جذورها التاريخية وإطلاق قسم متميز لديها أسمته قسم رولز رويس كوتشبيلد.

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