محمد الشوربجي يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش









تأهل المصري محمد الشوربجي المصنف الأول، إلى المباراة النهائية من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز على مواطنه فارس دسوقي المصنف السادس، بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

انتهى الشوط الأول بتقدم محمد الشوربجي 11-6، والثاني بنتيجة 11-9، قبل أن يقلص فارس دسوقي النتيجة بفوز في الشوط الثالث بنتيجة 11-8، وأنهى الشوربجي المباراة في الشوط الرابع الذي فاز به 11-6.

وبهذه النتيجة يصعد الشوربجي إلى المباراة النهائية التي ستقام مساء غد الجمعة، ويواجه النيوزلندي بول كول الذي أقصى طارق مؤمن من الدور نصف النهائي.

وبذل عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورئيس الشركة المنظمة لها، مجهودات كبيرة لتخرج بأفضل صورة كما كانت في النسخ الثمانية الماضية، حيث تقام النسخة التاسعة الحالية، في ظل بروتوكولات وإجراءات صارمة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.