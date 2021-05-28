مصرع شخص في حادث تصادم بطوخ

لقى شخص مصرعه، إثر حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" ودراجة نارية بطريق قرية ميت كنانة بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ودراجة نارية بطريق مشتهر ميت كنانة، أمام عزبة أبوشافعي.





جرى إخطار اللواء فخر الدين عربى مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "محمد.ف.ج" 30 سنة، إثر وقوع الحادث.



