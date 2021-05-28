Advertisements

مصرع شخص في حادث تصادم بطوخ

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
Advertisements
لقى شخص مصرعه، إثر حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" ودراجة نارية بطريق قرية ميت كنانة بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ودراجة نارية بطريق مشتهر ميت كنانة، أمام عزبة أبوشافعي.

جرى إخطار اللواء فخر الدين عربى مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "محمد.ف.ج" 30 سنة، إثر وقوع الحادث.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصرع حادث بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رسالة وداعية مؤثرة من نجم ريال مدريد لـ"زيدان"

منذ حوالي 5 ساعات

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 8 ساعات

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ 33 دقيقة

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 10 ساعة

3 مدربين مرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق طنان- السد بقليوب

إصابة سائق توك توك في مشاجرة مع آخر بسبب أولوية التحميل بشبين القناطر

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالخانكة 

مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادثي تصادم بالطريق الحر بشبرا الخيمة (صور)

مصرع مراقب صحي صدمته سيارة نقل في القليوبية

مصرع وإصابة 18 شخص في حادث تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

11:15 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»