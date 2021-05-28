برنامج "مودة": بورسعيد والإسكندرية الأعلى في حالات الطلاق (فيديو)

قال الدكتور عمرو عثمان، المشرف العام على مشروع "مودة"، إنهم لديهم مليون حالة زواج سنويًا، و213 ألف حالة طلاق.





وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك 4 مليون شاب وفتاة ترددوا على منصة "مودة" منذ إطلاقها رسميًا في عام 2019.



