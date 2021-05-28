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برنامج "مودة": بورسعيد والإسكندرية الأعلى في حالات الطلاق (فيديو)

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور عمرو عثمان، المشرف العام على مشروع "مودة"، إنهم لديهم مليون حالة زواج سنويًا، و213 ألف حالة طلاق.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك 4 مليون شاب وفتاة ترددوا على منصة "مودة" منذ إطلاقها رسميًا في عام 2019.

وأوضح أن الهدف من إطلاق منصة مودة هو تمكين الشباب من فهم أدواره ومسؤولياته داخل الأسرة، موضحا أن بورسعيد والإسكندرية الأعلى في حالات الطلاق، منوهًا بأن برنامج مودة ليس ملزمًا للمقبلين على الزواج.

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