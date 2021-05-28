وزير التموين عن افتتاح أول مكتب نموذجي: نرفع مستوى الخدمة (فيديو)

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تفاصيل افتتاح أول مكتب نموذجي على مستوى الجمهورية يقدم جميع خدمات الوزارة ببورسعيد.





وأشار "المصيلحي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أنهم يستهدفون أن يحصل المواطن على الخدمة التي يريدها خلال من 10 دقائق إلى ربع ساعة، لافتا إلى أنهم بعد تطبيق هذا النموذج من مكاتب الوزارة سيعملون على تعميمه على مستوى كل المحافظات.



