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وزير التموين عن افتتاح أول مكتب نموذجي: نرفع مستوى الخدمة (فيديو)

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:46 ص
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تفاصيل افتتاح أول مكتب نموذجي على مستوى الجمهورية يقدم جميع خدمات الوزارة ببورسعيد.

وأشار "المصيلحي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أنهم يستهدفون أن يحصل المواطن على الخدمة التي يريدها خلال من 10 دقائق إلى ربع ساعة، لافتا إلى أنهم بعد تطبيق هذا النموذج من مكاتب الوزارة سيعملون على تعميمه على مستوى كل المحافظات.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الهدف من المكاتب النموذجية هو رفع مستوى أداء الخدمة التي يحصل عليها المواطن.

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