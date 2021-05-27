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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي والموعد

الخميس 27/مايو/2021 - 11:53 م
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان
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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان .. يترقب عشاق المارد الأحمر المواجهة المرتقبة مساء الجمعة، بين الأهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان

وتصدرت القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان تريند محرك البحث الشهير جوجل حيث يبحث الملايين من متابعي النادي الأهلي عن طرق مشاهدة المباراة المهمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر

وزاد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان قبل انطلاق مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي لمشاهدة المباراة من أولها، آملين في أن يحقق الأهلي بطولته القارية رقم 21.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان وموعد المباراة

وتنطلق مباراة نهائي السوبر الإفريقي والتي يبحث الجمهور قبلها عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان غداً الجمعة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان وملعب اللقاء

ويستضيف ملعب جاسم بن حمد التابع لنادي السد القطري مباراة الأهلي ونهضة بركان والتي سنستعرض لحضراتكم القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي في هذا الموضوع.

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الكرام القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان

وتعتبر القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي هي مجموعة شبكة بي إن سبورتس الرياضية القطرية، مالكة حقوق البث.


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