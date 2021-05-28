Advertisements
أستاذ تغذية يُحذر من "تسخين" الخبز: قد يصيب بالسرطان
الجمعة 28/مايو/2021 - 07:00 ص
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، إن الخبز بالنسبة للمواطن المصري شيء مهم جدًا، مشيرًا إلى أن تحمير أو "تسخينه" بعد وضعه في الثلاجة يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة بالصحة على المدى الطويل، وقد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
وتابع "الحوفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن وضع شيء تحت الخبز أثناء تسخينه يعطي أمان أكبر، ويمنع الضرر، معقبًا: "بلاش نخزن الخبز في الثلاجة، ونشتري العيش يوم بيومه"
ولفت أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على الخبز فقط، ولكن على الأرز الذي قد يتعرض للحرق، أو "الكيك"، مضيفًا، أن تعرض دهون اللحوم للحرق أثناء الشوي مضر للغاية، خاصة على المدى البعيد.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements