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الزرقا يصطدم ببتروجيت في القسم الثاني

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
خالد عرابي
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يلتقي في الرابعة من عصر الجمعة الفريق الاول للكرة بنادي الزرقا مع نظيره بتروجيت في اطار منافسات الاسبوع الخامس والعشرون من منافسات دوري القسم الثاني المجموعة الثانية علي استاد راس البر.

يدخل الزرقا المباراة ولا بديل عن حصد الثلاث نقاط للهروب من منطقة الخطر بجدول المسابقة بعد التعادل في اللقائين السابقين امام السكة الحديد والترسانة واهدار ٤ نقاط كانت كفيلة بأن تضع الفريق في منطقة الامان بالجدول بينما يدخل بتروجيت المباراة من اجل العودة بالثلاث نقاط وتدعيم موقفه في جدول المسابقة بعد سلسلة من النتائج الايجابية في الفترة الاخيرة .

ويمتلك الزرقا ٢٤ نقطة في المركز الرابع عشر من ٢٣ مباراة بينما بتروجيت لديه ٣١ نقطة في المركز الثامن جمعهم من ٢٤ مباراة.

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