نهال عنبر تزور شريف دسوقي بعد بتر قدمه وتهديه مصحفا





شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها مع الفنان شريف الدسوقي بعد بتر قدمه.





وظهرت نهال عنبر وهى تهدي شريف الدسوقي مصحف وعلقت قائلة: "‬‏‪ألف حمدلله علي سلامة الفنان شريف الدسوقي تمت العمليه بنجاح ونسأل الله يتمم شفاه علي خير ويرجع لبيته بالسلامه ويرجع لشغله ولفنه ويرجع الضحكه الحلوه علي الشاشه من تاني اللهم آمين يارب العالمين"







