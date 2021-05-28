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نهال عنبر تزور شريف دسوقي بعد بتر قدمه وتهديه مصحفا

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها مع الفنان شريف الدسوقي بعد بتر قدمه.

وظهرت نهال عنبر وهى تهدي شريف الدسوقي مصحف وعلقت قائلة:  "‬‏‪ألف حمدلله علي سلامة الفنان شريف الدسوقي تمت العمليه بنجاح ونسأل الله يتمم شفاه علي خير ويرجع لبيته بالسلامه ويرجع لشغله ولفنه ويرجع الضحكه الحلوه علي الشاشه من تاني اللهم آمين يارب العالمين"


يذكر أن الفنان شريف دسوقي خضع لعملية جراحية وبتر قدمه؛ بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

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