Advertisements

بيان مهم من الأرصاد حول طقس اليوم

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 28 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
بيان مهم من الأرصاد حول طقس اليوم
بيان مهم من الأرصاد حول طقس اليوم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 11 ساعة

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

3 مدربين مرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عصام مرعي يحذر الزمالك من عواقب التجديد لساسي

منذ ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

بنزيما يودع زيدان برسالة مؤثرة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

شبورة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الثلاثاء

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم.. بيان بدرجات الحرارة

الأرصاد تنشر بيانًا مهمًا حول طقس الأربعاء

شبورة وحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الأربعاء

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذه الظواهر

حرارة ورياح.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الخميس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»