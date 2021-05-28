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فخر الدين بن يوسف يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الإسماعيلي
الجمعة 28/مايو/2021 - 12:26 ص
محمد زويد
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قدم التونسي فخر الدين بن يوسف هداف و مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي الإعتذار لجماهير فريقه على الخروج، وتوديع بطولة كأس مصر منذ قليل أمام فريق الزمالك مؤكدا أن اللاعبين كان لديهم إصرار على التأهل، ولكن هذه هي كرة القدم تحمل المكسب و الخسارة.
وأشار التونسي فى تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادى أن زملاءه قدموا جهدا كبيرا، ولكن بعض الاخطاء البسيطة كلفت الفريق الخروج المبكر من البطوله مشيرا أن اللاعبين يشعرون بالحزن من هذه الخسارة.
وطالب مهاجم فريق الإسماعيلي من جماهير الدراويش أن تستمر فى دعمها للفريق فى الفترة القادمة لاستعادة مكانه فريقهم فى المسابقة المحليه بعد تحسن كبير فى النتايج على صعيد بطولة الدورى العام.
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