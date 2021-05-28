فخر الدين بن يوسف يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الإسماعيلي

قدم التونسي فخر الدين بن يوسف هداف و مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي الإعتذار لجماهير فريقه على الخروج، وتوديع بطولة كأس مصر منذ قليل أمام فريق الزمالك مؤكدا أن اللاعبين كان لديهم إصرار على التأهل، ولكن هذه هي كرة القدم تحمل المكسب و الخسارة.





وأشار التونسي فى تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادى أن زملاءه قدموا جهدا كبيرا، ولكن بعض الاخطاء البسيطة كلفت الفريق الخروج المبكر من البطوله مشيرا أن اللاعبين يشعرون بالحزن من هذه الخسارة.



