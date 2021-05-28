برفقة إنجي علي.. أحدث ظهور لسمية الخشاب









ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقة الفنانة سمية الخشاب من كواليس برنامج "أسرار النجوم".وعلقت على الصورة قائلة: "الآن علي هواء مع النجمة سمية الخشاب علي نجوم اف_ام".