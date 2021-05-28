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طبيب: الفطر الأسود يصيب 1.7 شخص من كل مليون

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد شلبي، زميل الكلية الملكية ببريطانيا، إن الفطر الأسود نادر جدًا حدوثه، ويصيب 1.7 شخص من كل مليون مواطن.

وتابع"شلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الأيام الأخيرة شدت زيادة في انتشار الفطر الاسود، بسبب التوسع في استخدام الكورتيزون مع انتشار فيروس كورونا.

ولفت أن الفطر الأسود متواجد في التربة والسماد العضوي، والفواكه الفاسدة، وينمو في الأماكن الحمضة، ولذلك يصيب مرضى السكر بشكل كبير، مضيفًا أن الفطر الأسود لا يصيب أي أحد، ولكنه يصيب من يعاني من ضعف المناعة مثل مصابي الإيدز، او من يتعاطى المخدرات، أو المصاب بالسرطان.

وأشار إلى أن سبب أنتشار الفطر الأسود كان ناتج من استخدام الهند الأوكسيجين الصناعي، نتيجة انتهاء الأوكسجين الطبي، ومن هنا حدث توسع كبير في الإصابة بالفطر الأسود.

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الفطر الاسود الإصابة بالفطر الأسود

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