Advertisements

3 مدربين مرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد الإسباني حددت 3 مدربين من أجل يتولي أحدهم القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبلة خاصًة بعد الرحيل المرتقب للمدير الفني الحالي الفرنسي زين الدين زيدان من منصبه.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن زيدان قرر الرحيل عن منصبه وأنه صدر بيان رسمي مشترك بين المدير الفني الفرنسي وبين النادي الملكي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن المرشحون لخلافة زيدان هم : ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي السابق وراؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب في ريال مدريد وأنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي السابق.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أليجري هو المرشح الأقرب والذي كان مرتبطا بقيادة تدريب الملكي عقب رحيل زيدان في الولاية الأولى لكنه لم يكن قريبًا مثل الفترة الحالية على الرغم من وجود مفاوضات بينه وبين يوفنتوس وإنتر ميلان حاليًا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن كونتي عقب فسخ تعاقده مع إنتر ميلان في الآونة الأخيرة أصبح مرشحا لتدريب ريال مدريد خاصة بعد أن قاد النيراتزوري لتحقيق لقب الدوري الإيطالي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن راؤول المدير الفني لفريق الشباب (كاستيا) يعتبر من ضمن المرشحين إذا قررت إدارة الملكي اتخاذ مسار محلي الصنع.

أخبار تهمك

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 8 ساعات

3 مدربين مرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة وداعية مؤثرة من نجم ريال مدريد لـ"زيدان"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

11:15 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»