3 مدربين مرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد الإسباني حددت 3 مدربين من أجل يتولي أحدهم القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبلة خاصًة بعد الرحيل المرتقب للمدير الفني الحالي الفرنسي زين الدين زيدان من منصبه.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن زيدان قرر الرحيل عن منصبه وأنه صدر بيان رسمي مشترك بين المدير الفني الفرنسي وبين النادي الملكي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن المرشحون لخلافة زيدان هم : ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي السابق وراؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب في ريال مدريد وأنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي السابق.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أليجري هو المرشح الأقرب والذي كان مرتبطا بقيادة تدريب الملكي عقب رحيل زيدان في الولاية الأولى لكنه لم يكن قريبًا مثل الفترة الحالية على الرغم من وجود مفاوضات بينه وبين يوفنتوس وإنتر ميلان حاليًا.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن كونتي عقب فسخ تعاقده مع إنتر ميلان في الآونة الأخيرة أصبح مرشحا لتدريب ريال مدريد خاصة بعد أن قاد النيراتزوري لتحقيق لقب الدوري الإيطالي.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن راؤول المدير الفني لفريق الشباب (كاستيا) يعتبر من ضمن المرشحين إذا قررت إدارة الملكي اتخاذ مسار محلي الصنع.



