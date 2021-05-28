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عمر العربي لاعب منتخب الجمباز يتأهل لأولمبياد طوكيو

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تأهل عمر العربي لاعب المنتخب الوطني الأول للجمباز، إلى أولمبياد طوكيو المقبلة المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

وحصل عمر العربي  (مصر) على المركز الاول  وزياد خاطر (مصر) على المركز الثاني  واوتشي من نيجيريا على المركز الثالث خلال التصفيات التي اقيمت مساء اليوم على صالة نادي مدينة نصر

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس كامل الوزير وزير النقل، قد شهدا ختام التصفيات القارية والتي أقيمت مساء اليوم الخميس.

وتستضيف مصر التصفيات القارية لجمباز الترامبولين على صالة ٤ بستاد القاهرة الدولي، والجمباز الفني للرجال والسيدات بصالة نادي مدينة نصر خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مايو الجاري
 
وتأهل اليوم لاعبا المنتخب المصري ملك حمزة وسيف اسر لأولمبياد طوكيو لتحصد مصر مقعد الانسات والرجال في جمباز الترامبولين بعد حصولهما على المركز الأول في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتشارك 7 دول في التصفيات الإفريقية لحجز تذكرة طوكيو 2020 وهي الجزائر والمغرب والكاميرون  وجنوب أفريقيا وليبيا ونيجيريا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

واعتذر منتخب انجولا عن المشاركة في البطولة. 

جدير بالذكر أن البطولات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر حاليا بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لاول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء.

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