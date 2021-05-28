خالد الصاوي يكشف أصعب المشاهد التى واجهته في "اللي مالوش كبير"

وأشار إلى أنه كان بالنسبة لى تحديًا كيف أقدمه بشكل مختلف، وبعد عرضه حسيت أنى جبت جون.



يذكر أن النجم خالد الصاوى شارك فى الموسم الرمضانى فى مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



كما شارك فى مسلسل " القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، كريم سرور، نور محمود، رشدى الشامي، أحلام الجريتلي.