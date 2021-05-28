Advertisements

خالد الصاوي يكشف أصعب المشاهد التى واجهته في "اللي مالوش كبير"

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

كشف النجم خالد الصاوى، عن أصعب المشاهد التى واجهته فى مسلسل "اللى ملوش كبير".


وقال خالد الصاوي، خلال برنامج "معكم"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، "المشهد الذى كنت أتحدث فيه مع نفسي يعد من المشاهد الصعبة ولكنه كتب بشكل جيد وصور وأخرج أيضا بشكل جيد وتم تصويره مرة واحدة، ولم أشاهده إلا مرة واحدة عندما عرض على التليفزيون".

وأشار إلى أنه كان بالنسبة لى تحديًا كيف أقدمه بشكل مختلف، وبعد عرضه حسيت أنى جبت جون.

يذكر أن النجم خالد الصاوى شارك فى الموسم الرمضانى فى مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

كما شارك فى مسلسل " القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، كريم سرور، نور محمود، رشدى الشامي، أحلام الجريتلي.


أخبار تهمك

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة وداعية مؤثرة من نجم ريال مدريد لـ"زيدان"

منذ حوالي 5 ساعات

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ 33 دقيقة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

3 مدربين مرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

11:15 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»