عاجل.. اختراق صفحة وزير الرياضة السابق ووضع صورة لمرتضى منصور

تعرضت صفحة الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة السابق، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاختراق، وتم وضع بيانات وتصريحات غير صحيحة عليها.



ووضع المخترقون على صفحة الوزير السابق صورة لرئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، وتصريحات مزورة للوزير تدعي أنه شاهد على التزوير الذي حدث في عينة لاعبي النادي لإحداث خلل في النادي.

