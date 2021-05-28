عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

تعرضت صفحة الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة السابق، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاختراق، وتم وضع بيانات وتصريحات غير صحيحة عليها.





ووضع المخترقون على صفحة الوزير السابق صورة لرئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، وتصريحات مزورة للوزير تدعي أنه شاهد عيان لواقعة رشوة للحكم الجزائري مصطفى غربال خلال نهائي إفريقيا الذي جمع بين قطبي الكرة المصرية بمبلغ 10 مليون جنيه وهو ما رفضه رئيس الزمالك في حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



