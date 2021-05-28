خالد الصاوي يتحدث عن كواليس المشهد الشهير للأربع شخصيات بـ"القاهرة كابول"





وأضاف أ ثناء استضافته فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "عندما كانت هناك جلسة عمل بينى وبين الشركة المنتجة وتم عرض الفكرة كان المشروع كبيرا وتوقعت ما الدور المناسب لى فى الشخصيات الأربعة، والمشهد الذى جمع الأربع شخصيات ببعضها تم تصويره فى مرة واحدة، وكنا جميعا قد ذاكرناه جيدا لأنفسنا ولبعضنا البعض أيضا، وكنا محترمين مساحات كل منا".



يذكر أن مسلسل " القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، كريم سرور، نور محمود، رشدى الشامي، أحلام الجريتلي.

تحدث النجم خالد الصاوى، عن "مسلسل القاهره كابول"، الذى شارك فيه فى رمضان الماضي؛ حيث أوضح أن القاهرة كابول من المشاريع التى بدأت كبيرة.