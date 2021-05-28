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خالد الصاوي يتحدث عن كواليس المشهد الشهير للأربع شخصيات بـ"القاهرة كابول"
الجمعة 28/مايو/2021 - 01:19 ص
ولاء عبد الناصر
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تحدث النجم خالد الصاوى، عن "مسلسل القاهره كابول"، الذى شارك فيه فى رمضان الماضي؛ حيث أوضح أن القاهرة كابول من المشاريع التى بدأت كبيرة.
يذكر أن مسلسل " القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، كريم سرور، نور محمود، رشدى الشامي، أحلام الجريتلي.
وأضاف أثناء استضافته فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "عندما كانت هناك جلسة عمل بينى وبين الشركة المنتجة وتم عرض الفكرة كان المشروع كبيرا وتوقعت ما الدور المناسب لى فى الشخصيات الأربعة، والمشهد الذى جمع الأربع شخصيات ببعضها تم تصويره فى مرة واحدة، وكنا جميعا قد ذاكرناه جيدا لأنفسنا ولبعضنا البعض أيضا، وكنا محترمين مساحات كل منا".
يذكر أن مسلسل " القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، كريم سرور، نور محمود، رشدى الشامي، أحلام الجريتلي.
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