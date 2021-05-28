تعرف على مهاجم الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.





وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره نهضة بركان، على أرضية ملعب ستاد جاسم بن حمد.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.





حيث استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مهاجم الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.





حيث سيعتمد موسيماني على محمد شريف في مركز المهاجم الصريح، في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة رفقة القلعة الحمراء.





ويبحث الأهلى عن لقبه السابع فى بطولة كأس السوبر الإفريقي، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.



