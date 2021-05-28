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بورتو السويس يلاقي النجوم وعينه على البقاء في القمة

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:17 ص
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة مباراة هامة تجمع فريقا بورتو السويس و نظيره النجوم ، ضمن لقاءات الجولة الخامسة و العشرين للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .


يتطلع الفريق السويسي من خلال هذا اللقاء لحصد الفوز من أجل ضمان البقاء بقمة المجموعة ، إلى جانب تعويض التعادل الذي حققه الفريق في اللقاء الماضي أمام طنطا سلبيا .

ويمتلك 38 نقطة يحتل بهم القمة حصدهم خلال 24 مباراة ، " فاز في 9 مباريات و تعادل في 11 وتلقى 4 هزائم " ، ويقوده فنيا رئيس النادي أشرف توفيق .

أما فريق النجوم فيتطلع لتعويض التعادل الذي حققه في اللقاء الماضي أمام القناة بهدف لمثله ، كما أن مباراة اليوم هي القيادة الفنية الأولى لأحمد العجوز بعد عودته للفريق .

ويمتلك 27 نقطة يحتل بهم المركز الثالث عشر حصدهم خلال 24 مباراة " فاز في 6 مباريات و تعادل في 9 مباريات و تلقى 9 هزائم " .


ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :

1-بورتو 38 نقطة
2- القناة 36 نقطة
3- الترسانة 36 نقطة
4- الداخلية 36 نقطة
5- كوكاكولا 35 نقطة
6- منتخب السويس 35 نقطة
7- النصر 32 نقطة
8-بتروجت31 نقطة
9- المريخ 30 نقطة
10- جمهورية شبين 29 نقطة
11- زد إف سي 29 نقطة
12- السكة 29 نقطة
13- النجوم 27 نقطة
14- الزرقا 24 نقطة
15- سرس الليان 23 نقطة
16- طنطا 21 نقطة

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