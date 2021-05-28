بورتو السويس يلاقي النجوم وعينه على البقاء في القمة







تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة مباراة هامة تجمع فريقا بورتو السويس و نظيره النجوم ، ضمن لقاءات الجولة الخامسة و العشرين للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .





يتطلع الفريق السويسي من خلال هذا اللقاء لحصد الفوز من أجل ضمان البقاء بقمة المجموعة ، إلى جانب تعويض التعادل الذي حققه الفريق في اللقاء الماضي أمام طنطا سلبيا .



ويمتلك 38 نقطة يحتل بهم القمة حصدهم خلال 24 مباراة ، " فاز في 9 مباريات و تعادل في 11 وتلقى 4 هزائم " ، ويقوده فنيا رئيس النادي أشرف توفيق .



أما فريق النجوم فيتطلع لتعويض التعادل الذي حققه في اللقاء الماضي أمام القناة بهدف لمثله ، كما أن مباراة اليوم هي القيادة الفنية الأولى لأحمد العجوز بعد عودته للفريق .



ويمتلك 27 نقطة يحتل بهم المركز الثالث عشر حصدهم خلال 24 مباراة " فاز في 6 مباريات و تعادل في 9 مباريات و تلقى 9 هزائم " .





ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :



1-بورتو 38 نقطة

2- القناة 36 نقطة

3- الترسانة 36 نقطة

4- الداخلية 36 نقطة

5- كوكاكولا 35 نقطة

6- منتخب السويس 35 نقطة

7- النصر 32 نقطة

8-بتروجت31 نقطة

9- المريخ 30 نقطة

10- جمهورية شبين 29 نقطة

11- زد إف سي 29 نقطة

12- السكة 29 نقطة

13- النجوم 27 نقطة

14- الزرقا 24 نقطة

15- سرس الليان 23 نقطة

16- طنطا 21 نقطة