Advertisements

تشكيل الأهلي المتوقع ضد نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح تشكيل فريقه في مباراة نهضة بركان المغربي بنهائي كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي بنظيره نهضة بركان المغربي على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف


خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

أخبار تهمك

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة وداعية مؤثرة من نجم ريال مدريد لـ"زيدان"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

3 مدربين مرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

11:15 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»