تشكيل الأهلي المتوقع ضد نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح تشكيل فريقه في مباراة نهضة بركان المغربي بنهائي كأس السوبر الإفريقي.





ويلتقي الأهلي بنظيره نهضة بركان المغربي على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف









خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة



