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الجمهور يُعوض رضوي الشربيني عن دعوة والدتها

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الإعلامية رضوى الشربينى، متابعيها عدة صور لها، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الصور قائلة: "كالعاده أول حلقه فى كل موسم جديد ببقى متوترة وقلقانة وخايفة.. يمكن النهاردة كان زايد عليهم دعوه أمى اللى ماسمعتهاش قبل الحلقة ولامكالمتها بعد المقدمة لكن حبكم ليه النهاردة فرق معايا كتير.. يارب تكون الحلقه عجبتكم ".

كانت الإعلامية رضوى الشربينى أعلنت وفاة والدتها وكتبت، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".


وتابعت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أمى في ذمة الله و إنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة".

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