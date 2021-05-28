بنزيما يودع زيدان برسالة مؤثرة





ودع النجم الفرنسي كريم بنزيما، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مدربه في الأعوام الأخيرة في فريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، بقوله: "شكراً لك أخي على كل ما قدمته لي على المستويين الفردي والجماعي".





أضاف المهاجم الدولي، الذي بدا مقتنعاً قبل أيام قليلة باستمرارية مواطنه على رأس القيادة الفنية لـ"الملكي": "فخور بأنني تمكنت من المضي قدماً، والتطور برفقة شخص مثلك، أراك قريباً".





وكان هداف الريال صرح في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية قبل يومين بقوله: "لا أرى مدريد دون زيدان".





ويتواجد بنزيما (33 عاماً) حالياً في معسكر المنتخب الفرنسي، الذي يخوض استعداداته لكأس الأمم الأوروبية، بعد غياب دام لأكثر من 5 أعوام.





حقق بنزيمة خلال آخر موسمين أفضل أرقامه في مدريد، الذي انتقل إليه في عام 2009.



