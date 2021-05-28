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بنزيما يودع زيدان برسالة مؤثرة

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ودع النجم الفرنسي كريم بنزيما، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مدربه في الأعوام الأخيرة في فريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، بقوله: "شكراً لك أخي على كل ما قدمته لي على المستويين الفردي والجماعي".

أضاف المهاجم الدولي، الذي بدا مقتنعاً قبل أيام قليلة باستمرارية مواطنه على رأس القيادة الفنية لـ"الملكي": "فخور بأنني تمكنت من المضي قدماً، والتطور برفقة شخص مثلك، أراك قريباً".

وكان هداف الريال صرح في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية قبل يومين بقوله: "لا أرى مدريد دون زيدان".

ويتواجد بنزيما (33 عاماً) حالياً في معسكر المنتخب الفرنسي، الذي يخوض استعداداته لكأس الأمم الأوروبية، بعد غياب دام لأكثر من 5 أعوام.

حقق بنزيمة خلال آخر موسمين أفضل أرقامه في مدريد، الذي انتقل إليه في عام 2009.

وسجل هذا الموسم 30 هدفاً، محققاً بذلك رقماً قياسياً له، وساهم في احتلال ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، خلفاً لأتلتيكو مدريد، الذي فاز بلقب بطل الدوري، بفارق نقطتين على الريال.

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