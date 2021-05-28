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الزمالك يترقب قرار ساسي النهائي لتجديد عقده

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تترقب إدارة نادي الزمالك، قرار الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بشأن تجديد عقده.

ووجه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten "،  رسالة طمأنة إلى جماهير النادي بخصوص هذا الأمر.


وأكد أن الإدارة على أتم الاستعداد لعقد جلسة حاسمة مع فرجاني ساسي ووكيله مهند عون لتجديد تعاقده بدءاً من الغد إذا كانت لديه الرغبة في الإستمرار بصفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأهل إلى دور ربع نهائي كأس مصر، بعدما فاز بهدف دون رد أمام الإسماعيلي، مساء أمس الخميس.

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