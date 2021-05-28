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"الصحة": الفطر الأسود ليس جديدًا وخطورته بسيطة جدًا (فيديو)
الجمعة 28/مايو/2021 - 06:30 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الفطر الأسود ليس شيئًا جديدًا، وخطورته بسيطة جدًا وضئيلة جدًا، واكتشف في عام 1876.
وتابع "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الفطر الأسود يتواجد في التربة أو الإمكان التي تحتوي على مواد عضوية متحللة، وليس ينقل إلى الأصحاء، وغير معدي أي لا ينتقل من شخص لشخص.
وأشار وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية إلى أن الفطر الأسود يصيب مرضى ضعف المناعة، ومن الخطأ أن يقترن هذا المرض بفيروس كورونا، مضيفًا أن عدد الحالات المصابة بكورونا
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