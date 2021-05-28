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هاني شاكر يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
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أعلن المطرب هاني شاكر حصوله وزوجته على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، موجها الشكر عبر حسابه بموقع تويتر إلى دولة الإمارات على منحه الإقامة.

وكتب هاني شاكر: "كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية لي ولزوجتي".

وأضاف نقيب الموسيقيين: "تمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعبًا وحكومة بدوام النجاح والازدهار".

هذا وقدمت دولة الإمارات الإقامة الذهبية لعدد كبير من الفنانين والمشاهير، على غرار نجوى كرم وراغب علامة ونيللي كريم ومروان خوري وغيرهم.ش



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