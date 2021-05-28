Advertisements

عصام مرعي يحذر الزمالك من عواقب التجديد لساسي

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

حذر عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، إدارة القلعة البيضاء، من عواقب التجديد للاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التونسي فرجاني ساسي.
 
وأكد مرعي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten "، أن هذا الأمر سيحدث هزة كبيرة في الفريق، بسبب  المبلغ المطلوب من فرجاني ساسي ووكيله مهند عون والمقدر بمليوني يورو، للتجديد.

وأشار إلى أن المبلغ المطلوب كبير للغاية وسيشعل الفتنة بين زملائه داخل الفريق وعلى رأسهم طارق حامد و أشرف بن شرقي و أحمد سيد زيزو، الذين سيطالبون بتعديل عقودهم الحالية، وهو ما يتعارض مع الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

أخبار تهمك

بنزيما يودع زيدان برسالة مؤثرة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عصام مرعي يحذر الزمالك من عواقب التجديد لساسي

منذ ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 11 ساعة

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

3 مدربين مرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ ساعتين

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»