عصام مرعي يحذر الزمالك من عواقب التجديد لساسي





حذر عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، إدارة القلعة البيضاء، من عواقب التجديد للاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التونسي فرجاني ساسي.

وأكد مرعي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten "، أن هذا الأمر سيحدث هزة كبيرة في الفريق، بسبب المبلغ المطلوب من فرجاني ساسي ووكيله مهند عون والمقدر بمليوني يورو، للتجديد.



