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عصام مرعي يحذر الزمالك من عواقب التجديد لساسي
الجمعة 28/مايو/2021 - 02:01 ص
أمل الحلفاوي
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حذر عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، إدارة القلعة البيضاء، من عواقب التجديد للاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التونسي فرجاني ساسي.
وأكد مرعي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten "، أن هذا الأمر سيحدث هزة كبيرة في الفريق، بسبب المبلغ المطلوب من فرجاني ساسي ووكيله مهند عون والمقدر بمليوني يورو، للتجديد.
وأشار إلى أن المبلغ المطلوب كبير للغاية وسيشعل الفتنة بين زملائه داخل الفريق وعلى رأسهم طارق حامد و أشرف بن شرقي و أحمد سيد زيزو، الذين سيطالبون بتعديل عقودهم الحالية، وهو ما يتعارض مع الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.
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