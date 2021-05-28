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نجم الزمالك ينتقد تصرف كارتيرون وبن شرقي في لقاء الإسماعيلي

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتقد عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، التصرف الذي بدر من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، خلال مواجهة الإسماعيلي، في كأس مصر.

وأشار مرعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، إلى أن بن شرقي ارتكب خطأ غير مبرر، وهو ما أدى إلى حصوله على البطاقة الصفراء ثم الحمراء وغيابه عن لقاء فريقه المقبل أمام الجونة بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، وهو ما سيضع كارتيرون في أزمة.

كما أبدى تعجبه من إنفعال باتريس كارتيرون مدرب الفريق،  تجاه محمود البنا حكم مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، وهو ما جعل الأخير يشهر له البطاقة الحمراء وبالتالي غيابه عن لقاء الجونة وقيادته للفريق من المدرجات.

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